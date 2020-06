Apple lance son offre Back to School... aux États-Unis et au Canada seulement

Voilà une nouvelle frustrante pour les étudiants et les enseignants français qui attendaient l'arrivée de l'offre Back to School pour se lancer dans l'achat d'un Mac ou d'un iPad Air ou Pro : Apple vient de lancer son opération Back to School 2020... aux États-Unis et au Canada seulement. Ce n'est cependant pas la première fois que l'Amérique du Nord a la primeur sur l'Europe (c'était par exemple arrivé en 2017 , avec un mois de décalage avec le lancement français ) et cela ne signifie donc pas que cette offre ne sera pas lancée un peu plus tard sur le Vieux Continent.Aux États-Unis et au Canada donc, il est possible d'obtenir des AirPods gratuitement pour l'achat d'un Mac (hors Mac mini ou Mac Pro) ou d'un iPad Air ou Pro sur l'Apple Store éducation. Apple arrête ainsi d'offrir des casques Beats comme ces cinq dernières années et propose désormais ses propres écouteurs sans fil ! Il s'agit par défaut des AirPods 2 avec boîtier de recharge filaire, mais il est possible d'opter pour les modèles avec recharge sans fil pour un supplément de 40 dollars, et pour les AirPods Pro pour un supplément de 90 dollars.Cette offre est lancée avec beaucoup d'avance sur le calendrier habituel ; l'année dernière, l'offre Back to School 2019 était apparue le 9 juillet. Pas de panique donc si vous êtes étudiant ou enseignant et que vous comptez profiter de cette offre cet été ; ce n'est espérons-le que partie remise pour la France.