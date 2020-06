Apple vend des kits de SSD pour le Mac Pro de 2019

Si vous décidez d'augmenter la capacité de stockage interne de votre Mac Pro de 2019 après son achat sans passer par une solution tierce, vous n'avez désormais plus besoin de faire appel au SAV d'Apple : des kits de SSD sont désormais directement vendus sur l'Apple Store. Comptez 750 € pour 1 To, 1 250 € pour 2 To, 2 000 € pour 4 To et 3 500 € pour 8 To. C'est 250 € plus élevé que les prix à la configuration initiale, Apple pouvant dans ce cas récupérer le SSD de 256 Go fourni par défaut.Pour pouvoir installer ces barrettes de SSD, vendues par paires, vous avez besoin d'un deuxième Mac équipé du logiciel Apple Configurator 2 ainsi que d'un câble USB‑C. Vous pouvez retrouver la marche à suivre sur cette page