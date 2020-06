Lancement imminent pour CarKey d'Apple ?

Le lancement se rapproche pour la fonctionnalité CarKey d'Apple, qui permettra à l'iPhone et l'Apple Watch de prendre en charge les clés de voiture de certains fabricants avec un fonctionnement similaire à celui des cartes bancaires d'Apple Pay. Des traces de cette nouveauté avaient été aperçues au sein de la version bêta d'iOS 13.4 en février dernier, de nombreux détails ayant depuis été dénichés comme la possibilité de partager sa clé via iMessage et de ne donner que des droits restreints (par exemple, accéder à l'habitacle ou au coffre mais pas de démarrer le moteur).Avec iOS 13.5.1 , sorti au début de ce mois de juin, Apple a mis à jour les informations de confidentialité de l'application Wallet (Réglages > Wallet et Apple Pay > Découvrez comment sont gérées vos données... > En savoir plus... > Wallet) qui intègrent désormais les détails relatifs à l'ajout à et la gestion des clés de voiture. On n'y apprend pas grand chose de réellement nouveau sur le fonctionnement du service même si Apple y décrit un peu plus précisément le fonctionnement du jumelage entre CarKey et la voiture, mais on voit surtout que cette fonctionnalité est désormais prête à être lancée, Apple ayant pris la peine de traduire tous les détails relatifs à celle-ci dans toutes les langues prises en charge par iOS.Apple n'a encore jamais communiqué sur cette fonctionnalité et sur les constructeurs partenaires — une fuite de l'interface apparue en mars dernier nous montrait une compatibilité avec un modèle conçu par BMW. Peut-être en apprendrons-nous plus à l'occasion de la conférence inaugurale de la WWDC, qui se tiendra la semaine prochaine