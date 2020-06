Apple Card : le crédit à 0% généralisé aux États-Unis

La carte de crédit d'Apple, lancée aux États-Unis l'été dernier, permettait depuis décembre 2019 d'acheter un iPhone en 24 fois sans frais. Cette offre a vraisemblablement rencontré son public et Apple a décidé de l'élargir à ses principaux produits : depuis hier, il est maintenant possible d'acheter un Mac ou un iPad en 12 fois sans frais, et un HomePod, un Apple TV ou des AirPods en 6 fois sans frais. Les accessoires sont pris en compte dans cette offre : l'iPad peut être accompagné d'un clavier et/ou d'un Apple Pencil, le Mac d'un écran Pro Display XDR... Seule l'Apple Watch est étrangement exclue de cette offre.C'est un intéressant argument commercial qu'Apple vient d'ajouter à son Apple Card, qui finira bien par voir le jour en France même s'il y a encore peu de rumeurs sur le sujet pour le moment. En attendant, Apple propose tout de même régulièrement une offre de crédit à 0% sur l'Apple Store français (l'offre actuelle sera valable jusqu'au 3 juillet) mais par le biais d'un partenaire, Sofinco, qui requiert l'analyse d'un dossier de financement avant de valider la commande.