Attention aux rumeurs sur l'iPhone pliable

Jon Prosser s'est très rapidement fait un nom dans le petit monde des rumeurs Apple en cette première partie d'année. Les'est fait remarquer en tapant étonnamment juste au sujet de certaines nouveautés d'Apple (comme le nouvel iPhone SE ou la révision du MacBook Pro 13,3" ), et il enchaîne depuis les révélations plus ou moins fracassantes sur les projets de la firme de Cupertino, par exemple avec de nombreux détails sur les lunettes connectées d'Apple ou les tarifs de l'iPhone 12 . Cette semaine, c'est un nouveau sujet brûlant auquel s'attaque Jon Prosser : l'iPhone pliable.Selon Jon Prosser, Apple plancherait actuellement sur un prototype d'iPhone pouvant être plié en deux grâce à une charnière :, affirme-t-il, dans le sens où il s'agirait plutôt d'un smartphone doté de deux écrans pouvant être rabattus l'un sur l'autre (comme les Surface Neo et Duo de Microsoft) et non d'une dalle flexible unique. Les bordures en acier seraient arrondies comme aujourd'hui, et l'appareil serait dépourvu d'encoche : les capteurs de Face ID seraient situés au-dessus d'un (troisième ?) écran extérieur. Jon Prosser ajoute que la séparation entre les deux écrans internes serait

Concept d'iPhone pliable par MacRumors

Voilà qui est plutôt intriguant, mais il n'est pas ici question de date de sortie ou d'objectif à long terme ; Jon Prosser affirme que. Autrement dit, il s'agirait seulement d'un prototype destiné à la recherche, comme il existe sans doute de nombreux autres dans les laboratoires de Cupertino. Cela fait en effet plusieurs années qu'Apple travaille sur les écrans flexibles et pliables — des brevets décrivant un smartphone pouvant être plié en deux comme un livre étaient apparus dès 2017 — et on peut donc difficilement imaginer qu'Apple n'ait pas assemblé quelques appareils lui permettant de tester certaines technologies sans avoir forcément en tête d'aboutir à une commercialisation à court terme.Les appareils pliables sont encore très peu répandus et les rares modèles à se retrouver sur le marché, hors de prix, sont destinés à un public de niche. Il ne fait aucun doute en l'état que oui, Apple dispose bien de prototypes d'iPhone pliables dans ses laboratoires et que oui, une éventuelle sortie est encore lointaine. Difficile dans ce cadre de pousser la réflexion beaucoup plus loin : à moins d'une énorme surprise, tout cela semble encore hautement incertain pour le moment.