Concurrence : l'app Hey et la facturation de l'App Store

Apple a trouvé le moyen de se faire remarquer seulement quelques heures après le lancement d'une enquête approfondie de la Commission européenne sur ses pratiques relatives à la facturation de l'App Store. Une nouvelle application proposant un service d'e-mail, Hey, a vu ses mises à jour refusées par l'App Store car elles enfreignaient le règlement de la boutique d'application d'Apple : le service en question est payant, à 99 dollars par an, et Hey ne propose pas à l'utilisateur de souscrire au service au sein de l'application. Au site Protocol , Apple a expliqué que la première version de l'application avait été approuvée par erreur : l'absence de souscription n'est tolérée que pour les applications à usage interne pour les entreprises.Apple a récemment assoupli ses règles sur les commissions de l'App Store ; sur quelques applications de contenus comme Prime Video, Altice One et Canal+, les clients peuvent acheter ou louer des films ou des séries en utilisant le moyen de paiement associé à leur compte, contournant ainsi la traditionnelle facturation de l'App Store sur laquelle Apple ponctionne 30% (15% à partir de la deuxième année). Mais Hey n'entre pas dans cette case et pensait pouvoir contourner la commission d'Apple en supprimant toute possibilité de s'inscrire via son application, invitant sans réellement le dire ses utilisateurs à se rendre sur le web pour créer leur compte.Le cofondateur de Basecamp, qui édite le service Hey, ne mâche pas ses mots :. La Commission européenne vient sans doute de trouver en Heinemeier Hansson un nouvel allié.