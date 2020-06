Le MacBook Pro 16'' de 2020, c'est pour quand ?

Apple renouvelle ses ordinateurs portables tous les neuf mois en moyenne, mais il n'y a pas de règle très précise : il lui est déjà arrivé d'attendre plus d'un an. Tout dépend généralement des nouveautés disponibles et de l'urgence à les mettre sur le marché. Pour cette année, il n'y a pas grand chose de bien croustillant à se mettre sous la dent : après la refonte de l'année dernière, le MacBook Pro 16" de 2020 devrait se contenter d'évolutions de routine, sans changement de design.En avril, Intel a dévoilé sa nouvelle gamme de processeurs Core de 10ème génération de la série H, ceux que l'on devrait retrouver sur le successeur du MacBook Pro 16" actuel. Et ce n'est pas bien reluisant : ces nouvelles puces se contentent de fréquences en légère hausse, toujours avec une finesse de 14 nanomètres. Pas de révolution donc : il y aura sûrement de petits progrès en puissance à condition que le refroidissement soit à la hauteur, mais rien d'incroyable. Si le prochain MacBook Pro 16" se distingue par ses performances, il devrait alors s'agir des performances graphiques avec de nouveaux modèles de GPU dédiés conçus par AMD.Côté mémoire vive et stockage, Apple devrait se satisfaire des technologies actuelles, déjà très performantes ; d'hypothétiques évolutions seraient marginales. Il est possible en revanche qu'Apple intègre pour la première fois 32 Go de RAM par défaut sur le modèle standard haut de gamme, mais ce n'est quoi qu'il en soit qu'une hypothèse relevant plus du marketing que de l'aspect technique. Et côté connectique, le Thunderbolt 3 n'a pas encore de successeur. Seule évolution notable espérée pour les communications sans fil : l'adoption du Wi-Fi 6 et de ses débits en hausse.La grosse évolution de la prochaine génération de MacBook Pro 16" pourrait venir de l'écran : Apple pourrait en augmenter la résolution (de 3 072 x 1 920 pixels à 3 584 x 2 240 pixels) pour enfin disposer d'un affichage parfait à la définition par défaut qui est de 1 792 x 1 120 pixels ( plus d'infos ), et il n'est pas interdit également d'espérer l'intégration d'une webcam 1080p pour accompagner ce changement. Mais surtout, Apple pourrait changer de technologie d'écran pour adopter une dalle mini-LED, dont le système de rétroéclairage est organisé en petites zones pouvant être activées ou désactivées indépendamment les unes des autres, ce qui permet d'afficher des noirs parfaits comme sur un écran OLED. Initialement prévus pour 2020, ces écrans auraient toutefois été repoussés à 2021 ...

(lire : Intel dévoile les processeurs du MacBook Pro 16'' de 2020)

Vous l'aurez compris, rien ne presse pour Apple et il ne faut donc pas s'attendre à une révision du MacBook Pro 16" cet été. Une arrivée cet automne, en octobre ou en novembre comme l'année dernière, semble plus probable. Et il n'est pas totalement impossible non plus que le MacBook Pro 16" de 2020... se transforme en MacBook Pro 16" de 2021. Les rumeurs au sujet des prochains modèles sont pour le moment inexistantes en dehors des indiscrétions sur les écrans mini-LED, et le portrait robot de la future gamme est donc pour le moment difficile à dessiner avec précision.Si vous comptez vous équiper cet été, sachez donc qu'une petite mise à jour du MacBook Pro 16" est possible pour la fin d'année mais que cette dernière ne devrait pas laisser les modèles actuels sur le carreau. Notez d'ailleurs que les offres promotionnelles sur les MacBook Pro 16" de 2019 sont désormais nombreuses et permettent régulièrement d'obtenir des rabais tournant autour de la barre des -10% ; vous pouvez retrouver toutes les offres au quotidien sur notre comparateur de prix . Le MacBook Pro 16" actuel est également souvent disponible avec une remise de 15% sur le Refurb Store , où les prix débutent à 2 289 € au lieu de 2 699 € sur l'Apple Store classique. Pour les étudiants et les enseignants, l'offre Back to School devrait aussi permettre de bénéficier d'AirPods gratuits en plus de la remise de 10% de l'Apple Store éducation cet été. En cas de doute, n'hésitez pas à demander un conseil personnalisé sur nos forums