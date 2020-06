Un bug entre les MacBook de 2020 et les périphériques USB 2.0 ?

Un nombre non négligeable d'utilisateurs rencontrerait un problème entre les MacBook Air ou MacBook Pro 13,3" de 2020 et des périphériques USB 2.0, comme des souris ou des claviers branchés à l'ordinateur par le biais d'un hub ou adaptateur USB-C. On constate de plus en plus de témoignages sur les forums de MacRumors , ceux d'Apple ou encore Reddit , qui nous expliquent que les périphériques en question auraient l'énervante tendance à se déconnecter tous seuls, de manière a priori totalement aléatoire.Il ne semble pas y avoir de point commun entre les utilisateurs (par exemple, une marque d'adaptateurs), si ce n'est qu'il s'agit systématiquement de périphériques se contentant de la norme USB 2.0, très lente mais toujours utilisée pour des périphériques n'ayant pas besoin de grands débits comme les claviers et les souris. Aucune manipulation (réinitialisation du SMC, réparation du disque, mode sans échec, etc.) ne semble corriger le problème. Selon un utilisateur de Reddit , utiliser un hub CalDigit Thunderbolt semble fonctionner, sans plus d'explication technique pour le moment.Est-ce un bug logiciel ou matériel ? On pencherait plutôt pour la première option, sans certitude évidemment. Apple est au courant du problème mais ne s'est pas officiellement exprimée sur le sujet pour le moment. Espérons un correctif pour une prochaine mise à jour mineure de macOS...