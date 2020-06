De très bonnes performances pour la Radeon Pro 5600M du MacBook Pro 16''

Le MacBook Pro 16" équipé de la toute dernière option graphique Radeon Pro 5600M présentée par Apple en début de semaine est déjà arrivé chez Max Tech qui s'est empressé de réaliser quelques tests de performances. Avec 40 unités de calcul et 8 Go de mémoire HBM2, la Radeon Pro 5600M est très chère (un supplément de 875 € ou 1 000 € selon le MacBook Pro choisi) mais elle est particulièrement puissante. Un simple test Metal sur Geekbench permet de s'en convaincre : la carte atteint 43 144 points, contre 21 328 points pour le MacBook Pro 16" d'entrée de gamme et sa Radeon Pro 5300M. C'est deux fois mieux !La batterie de tests réalisés par Max Tech nous montre que la carte graphique en a sous la pédale, notamment en ce qui concerne les jeux. Sur le test Unigine Heaven, la Radeon Pro 5600M permet d'atteindre 75,7 fps, contre 47,7 fps pour la Radeon Pro 5300M. Sur Aztec Ruins, la Radeon Pro 5600M atteint 135 fps, contre 86 fps pour la Radeon Pro 5300M. Dans certains cas, la Radeon Pro 5600M fait mieux que l'iMac 5K le plus haut de gamme et va même légèrement dépasser la Vega 56 de l'iMac Pro.Pour la vidéo, le test BruceX sur Final Cut Pro donne un export 5K de 9 secondes, contre 20 secondes pour le modèle d'entrée de gamme. Max Tech émet toutefois quelques réserves sur l'utilité d'une telle carte pour le montage au quotidien, Final Cut Pro n'utilisant pas le composant au maximum pour un export en 4K : un test avec une vidéo de 5 minutes a donné un export en 3 minutes et 3 secondes, contre 3 minutes et 36 secondes pour le modèle d'entrée de gamme. Pas de quoi justifier un investissement aussi important.C'est donc une bien belle avancée que promet cette Radeon Pro 5600M, mais à condition d'avoir des usages très lourds comme le jeu vidéo ou l'animation 3D. Le budget pour s'offrir cette option est conséquent, aussi conviendra-t-il de bien réfléchir à ses besoins avant de craquer.