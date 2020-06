Design de l'iPhone 12 : des fuites contradictoires

Les rumeurs au sujet de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro ont été nombreuses ces derniers mois, et on connaît déjà de nombreux aspects de la gamme à venir. Certains éléments pourraient-ils toutefois être erronés ? Le youtubeur EverythingApplePro a mis la main sur de nouveaux fichiers CAD (3D) qui viennent jeter le doute sur le design des futurs modèles. On retrouve bien les bords parfaitement plats, mais pas l'encoche réduite et les appareils photos sont toujours disposés en triangle ; seul l'iPhone 12 Pro Max, le plus grand modèle avec son écran de 6,7", dispose d'un emplacement supplémentaire pour le scanner LiDAR. Et selon EverythingApplePro, ce que nous prenions pour un Smart Connector sur la tranche du téléphone serait en réalité une antenne 5G mmWave.Ces nouveaux fichiers rappellent furieusement les moules métalliques apparus en début de semaine , et il est donc possible qu'ils aient la même origine. Reste à savoir d'où ils proviennent : par exemple, un fabricant d'accessoires l'ayant conçu lui-même à partir de spécifications fournies par Apple n'intégrant pas les informations non indispensables, comme justement la taille de l'encoche ou l'emplacement des appareils photos qui ne seront de toutes façons pas recouverts par une coque ? L'authenticité de l'image fait en tout cas débat et il convient donc de prendre cette "fuite" avec recul pour le moment.