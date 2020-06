Apple avancerait toujours sur son chargeur AirPower

Mise à jour 17:57 :

Selon Mark Gurman, il s'agirait sans grand doute d'un clone d'une marque tierce et non d'un prototype. De plus, une analyse plus poussée des deux photos montre que le câble utilisé sur la seconde image, celle qui présente clairement l'Apple Watch et le boîtier des AirPods en train d'être rechargés, est différent et ne semble pas être au format Lightning. Le célèbre journaliste de Bloomberg défie Jon Prosser d'apporter les preuves de l'authenticité de ces images... 🍿

Apple aurait réglé les problèmes de surchauffe causés par l'Apple Watch sur ses prototypes de chargeur AirPower, affirme Jon Prosser aujourd'hui avec deux photos à l'appui. En avril dernier, le annonçait qu'Apple planchait toujours sur son chargeur, plus précisément sur un prototype numéroté C68 qui intégrait la puce Apple A11 pour mieux gérer la chaleur. Les ingénieurs de Cupertino auraient continué à travailler sur la technologie AirPower après l'annonce officielle de son abandon il y a plus d'un an, mais ils auraient longtemps continué à buter sur la recharge de l'Apple Watch, qui faisait vraisemblablement surchauffer le chargeur.Faut-il s'attendre à la commercialisation prochaine de ce fameux chargeur, qui a la particularité de pouvoir alimenter sans fil jusqu'à trois produits simultanément, où que ces derniers soient posés sur sa surface ? Il est encore trop tôt pour le dire. Plusieurs rumeurs ont en tout cas évoqué un autre chargeur , ne pouvant cette fois accueillir qu'un seul appareil à la fois, qui pourrait être dévoilé par Apple cette année pour concurrencer les modèles de marque tierce qui sont de plus en plus populaires ...