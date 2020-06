Affaire Hey : Apple campe sur ses positions

Vous développez un service payant et comptez proposer une application iOS pour que vos clients puissent accéder à celui-ci depuis leur iPhone ou leur iPad ? À moins que vous soyez un distributeur de contenus, vous devez mettre en place un formulaire d'inscription et passer par la facturation de l'App Store d'Apple, qui prendra une commission de 30%, pour valider le paiement. C'est ce que Phil Schiller a de nouveau confirmé à TechCrunch suite à l'affaire Hey qui a fait grand bruit cette semaine chez les développeurs.Hey, c'est un service d'e-mail qui, pour éviter d'avoir à payer les 30% de commission d'Apple sur les inscriptions à son service, a supprimé toute possibilité d'inscription de son application qui se résume donc à l'ouverture à un formulaire de connexion, l'utilisateur devant alors se rendre sur le web pour créer son compte. Après avoir approuvé une première version de cette application par erreur, Apple a ensuite refusé les mises à jour de l'application et exigé la mise en place d'un formulaire d'inscription ou d'une alternative lui permettant de rentrer dans les règles de l'App Store., a résumé le patron du marketing d'Apple. Il y a des exceptions pour certaines applications dites "de contenu", comme Netflix par exemple, mais. Apple a notamment suggéré à Hey d'augmenter ses prix de 30% sur l'application iOS, ou de mettre en place une version gratuite de son service qui permettrait donc d'avoir une application fonctionnelle sans paiement, puis d'offrir séparément une version premium payante qui ne pourrait être activée que sur le web mais qui serait fonctionnelle sur l'application iOS. Autrement dit, Apple a donné la marche à suivre pour contourner son propre système., a conclu Phil Schiller qui n'a pas convaincu — du tout — les développeurs de Basecamp, éditeurs de l'application Hey. Est-ce à Apple de définir le modèle économique des applications présentes sur sa plateforme, d'autant plus lorsque ces règles ne s'appliquent pas à ses propres applications qui peuvent dans certains cas être concurrentes ? La grogne monte chez les développeurs, et c'est d'ailleurs précisément le sujet d'une enquête qui vient d'être lancée par la Commission européenne.