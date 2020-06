AR/VR : deux projets Apple pour 2022 et 2023

Les projets d'Apple sur le front de la réalité virtuelle et augmentée ont déjà fait couler beaucoup d'encre, et Mark Gurman propose aujourd'hui sur Bloomberg une intéressante synthèse de la genèse de ce qui pourrait aboutir à la commercialisation de deux appareils distincts dans les trois prochaines années. Tout aurait débuté en 2015 avec l'embauche de Mike Rockwell par Dan Riccio, patron de l'ingénierie matérielle à Cupertino.Le rôle de Mike Rockwell aurait été assez peu précisément défini dans un premier temps, et il est d'ailleurs toujours totalement inconnu du grand public. Il aurait pourtant à sa tête une très large équipe de plus de 1 000 ingénieurs, planchant sur deux appareils différents : un casque de réalité virtuelle et augmentée portant le nom de code N301, et des lunettes connectées ayant pour nom de code N421.

Le casque N301 aurait pour objectif de regrouper le meilleur des deux mondes : l'expérience immersive si particulière de la réalité virtuelle, notamment pour le jeu vidéo (avec un App Store dédié), et la superposition d'informations (messages, cartes, etc.) que permet la réalité augmentée. Apple aurait prévu que ce casque soit puissant, très puissant : si puissant même que la chaleur dégagées empêchait l'intégration des composants nécessaires au casque lui-même. L'équipe de Mike Rockwell aurait alors conçu un boîtier externe, qui aurait ressemblé à un petit Mac, communiquant sans fil avec le casque.Ce choix aurait été clivant chez Apple, entraînant la désapprobation de l'omnipotent Jony Ive qui souhaitait un appareil indépendant quitte à réduire sa puissance. Mike Rockwell aurait marqué son désaccord, la puissance rendue possible par la présence d'un boîtier externe permettant vraisemblablement d'arriver à un résultat très supérieur aux casques concurrents. La bisbille aurait duré des mois, jusqu'à ce que Tim Cook tranche en faveur de son designer en chef. Les prototypes actuels, qui ressembleraient à l'Oculus Quest de Facebook, seraient donc moins ambitieux même s'ils permettraient tout de même de créer des mondesavec des écrans de très haute résolution et un son immersif. Pour l'anecdote, les travaux sur le petit boîtier externe auraient beaucoup servi pour l'élaboration de puces ARM destinées au Mac ...

L’Oculus Quest de Facebook

Si Jony Ive n'aimait pas le casque N301, c'est parce qu'il ne voudrait pas couper les utilisateurs du monde réel. Le designer, qui a quitté Apple l'année dernière après plus de 25 ans de maison, préférait logiquement le projet de lunettes N421, plus léger, élégant et ancré dans la réalité avec la diffusion d'informations dans le champ de vision de l'utilisateur. Les détails sur ce second projet sont malheureusement bien moins nombreux, mais les objectifs seraient également plus lointains, contrairement à ce qu'affirmaient certaines rumeurs récentes en provenance de sources moins confirmées que Mark Gurman. Le journaliste affirme en effet que le casque N301 pourrait être annoncé dès l'année prochaine pour une sortie en 2022, alors que les lunettes N421 ne seraient pas attendues avant 2023 au plus tôt.