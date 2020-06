Juneteenth : Apple TV+ offre le film The Banker

Apple TV+ célèbre Juneteenth à sa manière. Cette fête, aussi connue sous le nom de jour de la Liberté ou de l'Émancipation, commémore le début de l'abolition de l'esclavage dans les états confédérés des États-Unis. Pour l'occasion, le service de streaming d'Apple a rendu gratuit le film, qui raconte l'histoire de deux hommes d'affaires afro-américains qui font appel à un ouvrier blanc, qu'ils placent à la tête de leur entreprise, pour défier les lois raciales et développer leur banque. Le scénario est basée sur une histoire vraie.Au casting, on retrouve Anthony Mackie, Samuel L. Jackson, Nia Long et Nicholas Hoult. Ce film, sorti le 20 mars 2020 sur Apple TV+, est le tout premier long-métrage d'Apple a s'être offert une sortie au cinéma. Il n'a pas rencontré un succès fulgurant mais a reçu des critiques honorables (bande-annonce : VO VF ). Il sera disponible gratuitement jusqu'au 30 juin sur l'application Apple TV+ ou directement sur le web