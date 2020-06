Le taux d'adoption d'iOS 13 à plus de 80% sur l'iPhone

Apple vient de mettre à jour ses statistiques sur le taux d'adoption d'iOS 13 et de son équivalent pour iPad, iPadOS 13. Alors que 70% des modèles d'iPhone en circulation étaient sous iOS 13 en janvier dernier , ce sont désormais 81% qui sont équipés de la dernière version du système d'exploitation mobile d'Apple, et même 92% si on se limite aux appareils sortis durant ces quatre dernières années. Sur l'iPad, le taux d'adoption global est de seulement 73%, contre 93% pour les appareils ayant moins de quatre ans, signe que le parc est plus vieillissant et donc que les utilisateurs se servent de leur tablette plus longtemps que leur iPhone.Ces chiffres sont en tout cas excellents : Apple parvient à garder un parc d'appareils à jour, alors que les modèles trop vieux pour adopter iOS 13 reçoivent toujours des mises à jour de sécurité de temps à autre. Nous sommes aujourd'hui à deux jours de la présentation officielle d'iOS 14 à l'occasion de la WWDC 2020 ; cette nouvelle version, dont la liste des appareils compatibles est encore inconnue, sortira à la rentrée.