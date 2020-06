Transition ARM : Apple commencerait avec le MacBook Pro et l'iMac

Quels seront les premiers ordinateurs d'Apple à réaliser la transition des puces Intel vers l'architecture ARM ? Alors que toutes les hypothèses pointaient vers un MacBook 12" ou un MacBook Air, l'analyste Ming-Chi Kuo, cité par MacRumors , affirme qu'Apple entamera sa transition avec un MacBook Pro 13,3" et... un iMac. Le MacBook Pro 13,3" aurait le même design que le modèle actuel, qu'il remplacerait purement et simplement. L'iMac aurait quant à lui un tout nouveau design avec un écran de 24".Apple planifierait une mise en vente de ses premiers Macs ARM en toute fin d'année 2020 ou en début d'année 2021, et aurait pour objectif d'achever la transition de tous ses ordinateurs en moins de 18 mois. Il est également question de l'adoption d'un écran mini-LED sur un premier MacBook au premier semestre de 2021, et d'un ordinateur portable avec un tout nouveau design en deuxième partie d'année 2021.

Visuel par MacRumors

Ming-Chi Kuo, dont les sources sont généralement excellentes, précise que l'iMac aurait droit à une dernière révision avec des processeurs Intel avant de basculer sur ARM : cette nouvelle version devrait être commercialisée durant le troisième trimestre, et on peut donc imaginer sans mal une présentation lors de la conférence de la WWDC ce lundi soir à 19h . Notons que les récentes rumeurs faisaient état d'un écran de 23" et non de 24", avec un changement de design qui n'attendrait pas la bascule sur l'architecture ARM. Derniers instants de suspense...