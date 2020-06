Une WWDC 2020 consacrée aux logiciels et ARM ?

La WWDC 2020 sera majoritairement consacrée aux logiciels d'Apple, clame le journaliste Mark Gurman de Bloomberg . Le gros sujet de cette année devrait être l'annonce de la transition du Mac des processeurs Intel aux puces ARM conçues en interne : Apple parlera certainement du matériel à cette occasion, mais il n'y aurait aucune sortie de prévue pour tout de suite. Apple devrait également, comme chaque année, nous présenter toute une série d'améliorations pour les nouvelles versions de macOS, iOS (et iPadOS), tvOS et watchOS.Cet événement est traditionnellement consacré aux annonces logicielles, mais il arrive souvent à Apple de présenter une ou deux nouveautés matérielles disponibles immédiatement. N'espérez pas trop pour cette édition 2020, prévient Mark Gurman :. Le journaliste ne mentionne pas les AirTags , les petits traqueurs d'Apple qui pourraient bien être présentés à la WWDC, même si la sortie pourrait être plus lointaine.Si Mark Gurman ne se trompe pas, la grosse déception pourrait donc se trouver du côté de l'iMac, alors qu'une refonte d'envergure est vivement attendue pour cette année et que l'annonce était espérée pour ce mois de juin . Hier soir, Ming-Chi Kuo affirmait qu'une mise à jour de l'iMac (avec puce Intel) était prévue pour le troisième trimestre de cette année, mais sans préciser si l'annonce était prévue pour la WWDC. Max Weinbach et Jon Prosser ont tous les deux affirmé qu'Apple n'aurait probablement aucune nouveauté matérielle disponible immédiatement à présenter ce soir.Nous serons quoi qu'il en soit fixés dans quelques heures : la conférence inaugurale de la WWDC sera diffusée en direct ce lundi 22 juin à 19 heures (France métropolitaine) et nous vous donnons donc rendez-vous ce soir pour découvrir les différentes nouveautés en temps réel.