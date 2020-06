Le MacBook Air de 2020 bientôt sur le Refurb Store ?

Voilà qui n'aura pas trainé ! Seulement trois mois après sa sortie , le MacBook Air de 2020 vient de faire son apparition sur le Refurb Store américain , où il est proposé à partir de 849 dollars au lieu de 999 dollars en version neuve. C'est comme toujours une remise de 15% qu'Apple accorde sur ses produits reconditionnés. Et comme d'habitude, c'est un premier signe de l'arrivée prochaine des mêmes modèles sur le Refurb Store français Le MacBook Air étant vendu à partir de 1 199 € sur l'Apple Store en France, la version reconditionnée pourrait être proposée à partir de 1 019 €. Apple nous a habitués à donner la primeur aux États-Unis pour ses ordinateurs reconditionnés, mais il n'y a pas de règle très précise quant aux délais pour le lancement en France : il s'agit parfois de quelques jours, parfois de plusieurs longues semaines.Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas que vous pourrez sans grand doute bientôt bénéficier de l'offre Back to School, qui a été lancée en Amérique du Nord la semaine dernière et dont on espère une adaptation européenne d'ici le mois prochain. En plus de la réduction de 10% mise en place sur l'Apple Store éducation , cette offre permet d'obtenir une paire d'AirPods gratuits pour accompagner le Mac. En attendant, si vous avez besoin de vous équiper sans attendre, sachez que les offres sont peu nombreuses mais pas inexistantes chez les revendeurs avec quelques petits rabais sur certaines références : vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres en un coup d'oeil sur notre comparateur de prix