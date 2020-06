Transition ARM : Rosetta de retour sur le Mac ?

Premier système d'exploitation d'Apple à pouvoir fonctionner avec les processeurs x86 d'Intel, Mac OS X 10.4.4 Tiger intégrait Rosetta en 2006. Il s'agissait d'un logiciel intégré au système qui permettait de traduire à la volée le code prévu pour l'architecture PowerPC. Le résultat était gourmand en mémoire vive et les applications tournaient plus lentement, mais c'était tout de même une petite prouesse : les applications PowerPC pouvaient être ouvertes sur un Mac Intel sans la moindre modification.Pour cette année 2020, macOS 10.16 devrait permettre au Mac de fonctionner avec des processeurs ARM directement conçus par Apple. La même problématique de compatibilité se posera alors et on imagine qu'Apple aura prévu un logiciel de la même trempe que Rosetta pour que les logiciels actuels puissent continuer à fonctionner. Et justement, nos confrères japonais de Asahi.com ont repéré qu'Apple a le 30 avril dernier déposé la marque "Apple Rosetta" au Japon.La première version de Rosetta a été abandonnée avec Mac OS X 10.7 Lion en 2011 et tout cela est donc de l'histoire ancienne : Apple n'a aucune raison de continuer à protéger cette marque si elle ne compte plus s'en servir. C'est ce soir, à l'occasion de la WWDC 2020 , qu'Apple devrait nous donner tous les détails sur la transition à venir des puces Intel aux processeurs ARM d'Apple...