De nouvelles maquettes d'iPhone 12 en circulation

Comme chaque été, la mise en production de la prochaine gamme d'iPhone se prépare doucement. Il y aura sans doute un peu de retard cette année, l'épidémie de coronavirus ayant perturbé la phase de test au printemps, mais il s'agira tout au plus de quelques semaines avec un lancement qui ne devrait pas dépasser le mois d'octobre. L'heure est donc à la mise au point des coques et étuis de protection chez les accessoiristes, qui se doivent d'être prêts pour la rentrée.Dans ce contexte, des schémas industriels et autres fichiers CAD s'échangent sous le manteau en Asie, Apple fournissant à certains partenaires le minimum d'informations nécessaires pour qu'ils puissent mettre au point leurs accessoires. À partie des informations fournies par Apple, certains fabricants mettent au point des maquettes plus ou moins réalistes leur permettant de tester la bonne tenue des étuis. Sonny Dickson a pu mettre la main sur une série de maquettes de bonne facture, avec les trois tailles prévues pour cette année : 5,4" pour l'iPhone 12 d'entrée de gamme, 6,1" pour l'iPhone 12 haut de gamme et l'iPhone 12 Pro d'entrée de gamme, et 6,7" pour l'iPhone 12 Pro Max.On retrouve donc les bords plats évoqués par les rumeurs depuis de nombreux mois, ainsi que le mystérieux emplacement sous le bouton d'allumage qui pourrait être une antenne 5G mmWave. Pour le reste, ces maquettes montrent les limites de l'exercice : il n'y a aucune chance que les blocs d'appareils photos présentés ici soient corrects. Apple devrait en effet rester à deux capteurs (le grand angle et l'ultra-grand angle) pour l'iPhone 12, alors que le LiDAR déjà inauguré par l'iPad Pro est attendu sur au moins un des modèles Pro. Ce sont sans doute des informations qui n'ont pas été communiquées par Apple aux fabricants d'accessoires, ces éléments devant quoi qu'il en soit rester à l'air libre. La taille des blocs est probablement correcte, mais pas l'organisation des capteurs au sein de ceux-ci.Il en va de même pour la fameuse encoche à l'avant des téléphones : alors que de nombreuses rumeurs anticipent une réduction de sa taille , de récents moules montraient une encoche strictement identique à celle des modèles actuels. Il est tout à fait possible que les précédentes rumeurs soient erronées et qu'il n'y ait pas de changement sur ce point cette année, mais il tout aussi envisageable que les fabricants d'accessoires n'aient pas eu accès à cette information, cette partie ne devant quoi qu'il en soit pas jamais être recouverte par une coque. Même si de nombreuses informations au sujet de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro sont déjà connues , il reste donc un peu de suspense sur certains points.