L'eSIM de l'iPhone enfin prise en charge chez Bouygues Telecom

Il aura fallu le temps ! Initialement prévue pour le printemps et retardée pour cause de confinement , la prise en charge de l'eSIM est enfin effective chez Bouygues Telecom . L'opérateur n'en a pas officiellement fait l'annonce, mais l'option est désormais disponible à la commande auprès des clients existants. Alors que SFR et Orange demandent 10 € pour le passage sur eSIM, Bouygues Telecom facture l'option 20 €, avec une procédure d'un autre temps : pour activer l'eSIM, le client recevra par courrier — par courrier ! — un QR code à flasher.Bouygues Telecom y va clairement à reculons et beaucoup d'utilisateurs qui auraient pu être tentés passeront sans doute leur chemin. Notez que la prise en charge de l'eSIM de l'Apple Watch n'est pas encore d'actualité chez Bouygues Telecom. Rappelons que l'eSIM est disponible sur l'iPhone XR, XS, 11, 11 Pro et SE de 2020.