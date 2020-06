Des AirPods 3 inspirés des AirPods Pro en 2021 ?

Les AirPods 2 ne recevront pas de successeur cette année, affirme Ming-Chi Kuo. Le célèbre analyste avait déjà prévenu un peu plus tôt cette année qu'il faudrait attendre le début d'année 2021 pour qu'Apple présente les AirPods 3, qui intégreraient des circuits plus proches de ceux des AirPods Pro mais sans forcément ressembler à ces derniers. Ming-Chi Kuo affirme aujourd'hui qu'un changement de design serait finalement bien prévu pour se rapprocher de celui des AirPods Pro. Il ne sera probablement pas question d'adopter un format intra-auriculaire, mais sans doute de modifier la forme de la tête et réduire la longueur de la tige pour plus de discrétion. Pas un mot en revanche sur d'éventuelles nouvelles fonctionnalités, mais on imagine que la réduction active du bruit restera l'apanage des modèles Pro.Ming-Chi Kuo profite de l'occasion pour réaffirmer qu'Apple compterait vendre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro sans leurs traditionnels écouteurs filaires EarPods, que beaucoup de monde n'utilise plus. Pour compenser ce retrait, Apple mettrait en place une offre promotionnelle pour promouvoir les AirPods, qui pourraient alors bénéficier d'une remise en cas d'achat simultané avec un iPhone. Une telle évolution nous paraît logique et crédible, mais pas dans nos contrées : la réglementation européenne impose aux fabricants d'inclure un kit main-libre avec leurs téléphones mobiles...