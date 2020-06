La conférence de la WWDC 2020 en direct

C'est à 19h ce lundi 22 juin que la conférence inaugurale de la WWDC 2020 aura lieu. Cette édition sera particulière : en pleine crise sanitaire, Apple a dû se réorganiser pour mettre en place un événement sans public . Le format de cette conférence sera donc différent de ce à quoi nous avons l'habitude, mais cela n'empêchera pas Apple de dévoiler de multiples nouveautés ce soir. Les annonces devraient d'ailleurs être d'envergure , avec des nouveautés pour les principaux systèmes d'Apple (macOS, iOS, watchOS et tvOS) et l'officialisation tant attendue de la bascule à venir du Mac vers les puces ARM.Vous pouvez regarder l'événement, qui devrait durer environ deux heures, sur le site d'Apple , sur Apple TV+, l'application Apple Developer ainsi que sur YouTube . Nous allons profiter de cette conférence à la forme particulière pour vous offrir une couverture de l'événement un peu différente de ce dont nous avons l'habitude. Plutôt que de suivre l'événement dans un direct un peu fourre-tout avant de traiter chaque sujet séparément, ce qui nous emmène généralement très tard dans la soirée, nous allons publier les articles correspondant à chaque annonce directement durant la conférence, toujours dans les conditions du direct mais avec un peu plus de recul afin d'obtenir un traitement de l'information plus synthétique et plus qualitatif. Rendez-vous à 19h !Apple vient de lancer le flux en direct sur son site web , avec des vidéos ressemblant à des économiseurs d'écran d'Apple TV pour patienter.C'est parti ! Tim Cook est seul sur la scène du Steve Jobs Theater, entièrement vide. Il va passer progressivement la parole à d'autres intervenants à différents endroits d'Apple Park.Craig Federighi commence la conférence avec la présentation d'iOS 14 et d'iPadOS 14.Apple présente les nouveautés de watchOS 7.Les nouveautés de tvOS 14 sont peu nombreuses.Apple présente macOS Big Sur, une importante mise à jour du système du Mac !Apple annonce enfin l'abandon des puces Intel et la bascule vers ses propres puces.C'est terminé pour cette conférence inaugurale de la WWDC 2020 !