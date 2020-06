Apple présente les nouveautés d'iOS 14

Apple a repensé son écran d'accueil. Il y a une nouvelle page appelée "App Library", accessible sur la droite des applications, qui organise les apps pour vous sous la forme de dossiers thématiques ; cette nouvelle vue permet de se débarrasser des multiples pages d'applications, qui peuvent désormais être masquées une par une. Des widgets sont également de la partie, placés en plein milieu des applications. Il est possible de personnaliser leur taille, leur emplacement, et un "Smart Stack" de widgets permet de passer d'un widget à l'autre intelligemment sur un même emplacement, par exemple en fonction de l'évolution de la journée.Le mode "picture in picture" de l'iPad est adapté pour l'iPhone, la vidéo pouvant se placer dans un coin de l'écran. Cette fonctionnalité est compatible avec FaceTime, par exemple pour faire une recherche pendant un appel.De grosses nouveautés sont également de la partie pour Siri, avec une nouvelle interface qui est désormais en surimpression (et plus en plein écran) et de nouvelles fonctionnalités. Grosses nouveautés de cette année : une fonctionnalité de traduction en direct — qui prend également la forme d'une application dédiée — les recherches d'informations sur Safari et l'envoi de messages audio.Cet abandon du mode plein écran s'applique aussi aux appels, qui ne bloquent plus ce que vous êtes en train de faire et s'affichent désormais sous la forme d'une notification.Quelques nouveautés sont également proposées du côté d'Apple Maps, notamment avec l'intégration de parcours cyclables (en prenant en compte le dénivelé, d'éventuels escaliers, etc.), de parcours adaptés pour les véhicules électriques (bornes de recharge), la possibilité d'éviter les zones polluées...Du côté de CarPlay, il est enfin possible de mettre en place un fond d'écran. Mais une autre nouveauté très importante est annoncée : CarKey, l'intégration de la clé de voiture directement à l'iPhone, avec un fonctionnement proche de celui d'Apple Pay grâce à la puce NFC. Il est possible d'envoyer ses clés via iMessage avec différents droits (par exemple, l'accès à l'habitacle mais pas le démarrage de la voiture). La fonctionnalité sera compatible avec iOS 13. Il sera possible d'utiliser la puce Apple U1 des modèles d'iPhone les plus récents pour déverrouiller la voiture sans sortir l'iPhone de sa poche, mais il faudra attendre 2021 pour cela.Les App Clips permettront d'accéder à des applications sans avoir à les télécharger préalablement. Cela pourra fonctionner en s'approchant d'un tag NFC, ou en scannant un code circulaire spécifique à Apple. Les App Clips devront peser moins de 10 Mo pour être chargés rapidement.Pour l'iPad, iPadOS 14 apportera également des améliorations dans l'interface. On retrouve bien sûr les widgets, mais il est ici question de nouveautés spécifiquement pensées pour les grands écrans d'iPad. Par exemple, une nouvelle barre latérale a fait son apparition dans certaines applications, comme Photos ou les Notes.Siri a également reçu des améliorations sur l'iPad. L'icône se retrouve en bas à droite de l'écran.Pour l'Apple Pencil, une très intéressante nouveauté va permettre d'utiliser le stylet d'Apple pour écrire du texte manuscrit qui sera automatiquement transformé en texte comme s'il avait été tapé au clavier. L'intégration est assez poussée : on peut même utiliser l'Apple Pencil dans le champs de recherche de Safari... Pour la prise de note, le système peut reconnaître des formes (un rond, un carré...) et les transformer automatiquement pour créer des éléments parfaitement droits ou ronds.D'autres nouveautés spécifiques aux AirPods sont également présentées. Les écouteurs seront capables de passer d'un appareil à l'autre à la volée en fonction du contexte. Sur les AirPods Pro, le son spatial sera pris en charge pour aller plus loin que la stéréo ; le son s'adaptera en fonction des mouvements de l'utilisateur et de ses appareils.Côté compatibilité, iOS 14 pourra fonctionner sur l'iPhone 6s et ultérieur, les deux générations d'iPhone SE et l'iPod touch de septième génération : c'est exactement comme iOS 13. Même chose pour iPadOS 14, qui sera compatible avec l'iPad mini 4 et ultérieur, l'iPad 5 et ultérieur, l'iPad Air 2 et ultérieur ainsi que les différents modèles d'iPad Pro. En version bêta dès ce soir, ces nouveautés seront finalisées pour l'automne, en septembre ou en octobre.