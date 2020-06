Apple présente les nouveautés de watchOS 7

De nouvelles complications sont intégrées, avec plus de souplesse dans leur configuration. Les applications pourront proposer leurs propres complications, et il sera possible d'envoyer des complications personnalisées à ses amis.Comme sur iOS, watchOS 7 ajoute la prise en charge du vélo dans Plans.L'application Exercice devient Fitness. La dance est ajoutée aux exercices.Comme prévu, le suivi du sommeil est enfin intégré au sein de watchOS. Il y a des objectifs pour se coucher et se lever aux heures idéales, avec des routines, par exemple de la musique pour se relaxer avant d'aller dormir. Une alarme discrète permet de se réveiller sans déranger son partenaire. La montre détecte lorsque l'utilisateur dort (et peut passer automatiquement l'iPhone en mode "Ne pas déranger" dans ce cas), et il est possible de suivre les statistiques de son sommeil dans l'application Santé.watchOS 7 est capable de détecter lorsque l'utilisateur se lave les mains. Dans ce cas, un compte un rebours de 20 secondes l'encourage à prendre le temps de bien le faire. L'Apple Watch peut également détecter lorsqu'un utilisateur rentre à son domicile pour l'inviter à se laver les mains.watchOS 7 sera compatible avec l'Apple Watch Series 3 ou ultérieur : les Apple Watch Series 1 et 2 resteront sous watchOS 6. La version finale de cette mise à jour est attendue pour l'automne, en septembre ou en octobre.