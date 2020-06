Apple TV : Apple dévoile tvOS 14

C'est très rapidement qu'Apple a présenté les nouveautés de tvOS 14 ce soir. La prochaine mise à jour logicielle de l'Apple TV prendra en charge les caméras HomeKit en mode "picture in picture" (avec la reconnaissance des personnes !), et ce mode sera présent pour toutes les applications faisant appel à de la vidéo. Les manettes Elite 2 et Adaptative de la Xbox sont également prises en charge. Il sera également possible de passer d'un joueur à l'autre facilement via le menu de droite sans perdre sa progression dans une partie en cours.En version bêta à partir de ce soir, tvOS 14 sortira cet automne, en septembre ou en octobre en fonction du calendrier d'Apple à la rentrée.