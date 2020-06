Apple repense macOS avec Big Sur !

Apple s'est largement inspirée de ce que nous connaissons sur iOS pour cette nouvelle version de macOS. Nouvelle icônes, plus de transparence, des coins plus arrondis, un nouveau Dock... et des widgets ainsi que le centre de contrôle en directe provenance de l'iPhone !L'application Messages a été entièrement revue, avec de nombreuses nouveautés en provenance d'iOS qui étaient très attendues. Nouveau moteur de recherche, effets visuels, conversations épinglées, réponses imbriquées, gestion des groupes...L'application Plans a également été revue, avec certaines nouveautés d'iOS : les favoris, Look Around, le partage d'itinéraires avec ses amis...Les outils du projet Catalyst ont été revus pour apporter de nouveaux outils aux développeurs pour que ces derniers puissent mieux adapter leurs applications iOS sur le Mac.Safari reçoit également une mise à jour importante, pour plus de performances notamment. Un nouvel outil permet d'afficher les différents traqueurs utilisés par les sites web. Il y a également de nouvelles extensions avec une nouvelle catégorie dédiée sur l'App Store, la possibilité d'assigner un fond d'écran à la page d'accueil sur un nouvel onglet, la traduction automatique directement intégrée au navigateur... Safari est également capable de prévenir lorsqu'un mot de passe utilisé sur un site web a été compromis.Côté compatibilité, macOS Big Sur ne va pas faire que des heureux : il faudra un MacBook Air, un MacBook Pro ou un Mac Pro de 2013 ou ultérieur, un MacBook 12" de 2015 ou ultérieur, un Mac mini ou un iMac de 2014 ou ultérieur ou un iMac Pro pour pouvoir basculer sur macOS 11.0. Les ordinateurs de 2012 sont laissés de côté ! Cette future mise à jour du Mac est promise pour cet automne, en septembre ou en octobre.