Apple annonce la transition du Mac vers ses propres puces ARM !

C'est Jonny Srouji, responsable des puces d'Apple, qui a eu l'honneur de présenter les raisons de cette transition. L'idée, sans surprise, est d'obtenir de meilleures performances tout en consommant moins d'énergie, le tout en mutualisant les architectures entre les différents appareils d'Apple.Comme cette transition va-t-elle se dérouler ? Pour la plupart des applications, Xcode permettra aux développeurs de créer des binaires compatibles très facilement. Universal 2 permettra la création d'applications universelles entre Intel et ARM. Craig Federighi nous explique que toutes les démos effectuées pendant la WWDC 2020 ont été réalisées depuis un Mac intégrant une puce Apple A12Z. Apple a déjà travaillé avec certains grands éditeurs, comme Adobe et Microsoft, pour s'assurer du bon fonctionnement des applications tierces les plus populaires.Apple espère que les développeurs pourront mettre à jour leurs applications pour être natives sur les Macs avec ARM. Mais pour les applications qui ne seront pas mises à jour, Rosetta 2 permettra de "traduire" les applications x86 en temps réel pour une transition sans accroc.Grâce à la puce ARM, d'autres environnements pourront être chargés très facilement, comme la virtualisation de Linux ou la lecture d'applications iOS ou iPadOS.Dès aujourd'hui, Apple va lancer un kit de transition destiné aux développeurs. Il prend la forme d'un Mac mini doté d'une puce A12Z, de 16 Go de mémoire vive et de 512 Go de SSD.Côté calendrier, Apple promet un lancement du premier Mac équipé de sa propre puce dès la fin de cette année, et la transition devrait durer à peu près deux ans. D'ici la fin de la transition, les ordinateurs qui resteront équipés d'un processeur Intel ne seront pas oubliés et des mises à jour sont toujours prévues. Nous ne saurons en tout cas pas quel sera le premier Mac à basculer sur une puce maison pour le moment ! Voilà qui fera sans doute l'objet d'une nouvelle conférence cet automne...