iOS 14 va enfin permettre de personnaliser son navigateur et sa messagerie par défaut

C'est une petite nouveauté que certains utilisateurs de l'iPhone et de l'iPad attendaient depuis des années : la possibilité de définir d'autres applications que Safari et Mail d'Apple en tant que navigateur et messagerie par défaut. Avec iOS 14 , présenté hier soir, cela sera enfin possible ! Apple n'a pas parlé de cette évolution lors de la présentation des nouveautés du système, mais le nouveau réglage est bien mentionné dans la liste des nouveautés présentée sur le site d'Apple Si vous préférez Chrome ou Opera à Safari, ou Spark ou Edison à Mail, ce sont donc bien vos apps favorites qui s'ouvriront par défaut lorsque vous cliquerez sur des liens pour ouvrir une URL ou composer un e-mail avec iOS 14. Cette mise à jour est en bêta pour le moment : la sortie pour le grand public est prévue pour cet automne.