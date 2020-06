iOS 14 : des raccourcis en tapant sur le dos de l'iPhone

La fonctionnalité est planquée dans les réglages d'accessibilité d'iOS 14, mais elle devrait être utile pour le plus grand nombre : la future mise à jour d'iOS met en place la possibilité de taper rapidement deux ou trois fois sur le dos de l'iPhone pour déclencher le raccourci de son choix. L'idée avait déjà été développée par Google sur Android, et elle est ici calquée avec toute une série d'actions possibles, du retour à la page d'accueil à la prise d'une capture d'écran, en passant bien sûr par les fonctionnalités d'accessibilité (loupe, VoiceOver, défilement, etc.). Et pour aller plus loin, il est également possible d'assigner à la fonction le raccourci personnalisé de son choix.Pour régler cette fonctionnalité, qui est inactive par défaut, rendez-vous dans l'application Réglages > Accessibilité > Toucher > Toucher pour revenir en arrière. La traduction de la seconde option pour le triple-toucher mentionne un trackpad mais il s'agit d'une erreur de la version bêta d'iOS 14 : c'est bien du dos de l'iPhone dont il s'agit.Cette petite astuce, qui fait sans grand doute appel à l'accéléromètre et le gyroscope de l'iPhone, fonctionne plutôt bien même s'il arrive parfois à iOS d'ignorer des doubles ou triples tapotements pas assez francs. Notez qu'iOS 14 est encore en plein chantier, et qu'Apple pourra affiner la sensibilité de la fonctionnalité d'ici la sortie de la version finale en septembre ou en octobre prochain.