iOS 14 intègre un moteur de recherche d'emojis

Le nombre d'emojis disponibles s'est considérablement accru au fil des années et ce n'est pas prêt de s'arrêter : il est de plus en plus difficile de retrouver le visuel que l'on cherche au sein de l'interminable liste d'emojis d'iOS. Avec la prochaine version du système d'exploitation mobile d'Apple, les choses seront enfin plus simples : un petit moteur de recherche a été ajouté sur iOS 14. Il suffit de commencer à taper une description de l'emoji souhaité pour que des propositions s'affichent en temps réel au-dessus du clavier.La fonctionnalité est en version bêta, comme toutes les nouveautés annoncées hier soir pour iOS 14 ; le bug épaississant la barre des apps d'iMessage pendant la recherche des emojis sera bien sûr amené à disparaître dans les prochaines semaines. Pour ce qui est de la version finale, le grand public pourra mettre ses mains sur iOS 14 à l'automne, en septembre ou en octobre.