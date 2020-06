Apple TV+ : Apple commence à montrer Fondation

C'est sans aucun doute le programme original d'Apple le plus ambitieux jusqu'ici et c'est une série qui pourrait, si elle rencontre le succès escompté, promouvoir à elle toute seule le service de streaming d'Apple., ouen français, est l'adaptation du célèbre Cycle de Fondation d'Isaac Asimov. Un mythe pour tous les amateurs de science-fiction ! La série ne sortira qu'en 2021 à une date qui n'est pas encore déterminée, mais Apple a tenu à profiter de la conférence inaugurale de la WWDC hier soir pour en dévoiler de premières images plutôt alléchantes, incluant un petit bout de making-of en introduction.Produite par Skydance Television pour Apple, la série est dirigée par David S. Goyer. Au casting, on retrouve Jared Harris dans le rôle de Hari Seldon, ainsi que Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann ou encore Cassian Bilton. Extrêmement riche, l'histoire se déroule dans un lointain futur dans lequel les humains ont colonisé la galaxie, sous l'autorité de l'Empire Galactique. Le personnage principal est un mathématicien qui, grâce à une science permettant de prédire l'avenir grâce aux mathématiques, détermine que la chute de L'Empire est inéluctable et tente de préserver les connaissances de l'Humanité.Le tournage dea commencé en début d'année 2020 en Irlande et il s'agirait de la plus grosse production télévisuelle de l'histoire du pays avec la création de plus de 500 emplois pour l'occasion. Encore quelques mois de postproduction...