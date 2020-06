Apple commercialise un câble Thunderbolt 3 de 2 mètres

Apple n'a pas présenté de nouveautés matérielles à l'occasion de la WWDC 2020 mais a tout de même profité de l'occasion pour ajouter une nouvelle référence sur l'Apple Store : un câble Thunderbolt 3 Pro d'une longueur de deux mètres. Il est plus long que d'habitude — le câble standard proposé par Apple mesure 80 centimètres — et c'est ce qui explique son prix prohibitif de 149 € , contre 45 € pour le petit modèle. Il ne s'agit en effet pas d'un câble passif classique mais d'un câble actif, qui inclut de l'électronique pour permettre de maintenir le débit maximal de 40 Gbit/s sur la longueur.Même si la technologie est plus coûteuse et réserve ce genre d'accessoire aux utilisateurs les plus exigeants, il reste possible d'obtenir un équivalent nettement plus abordable. On le trouve d'ailleurs directement sur l'Apple Store : le câble Thunderbolt 3 de deux mètres de Belkin est à 79,95 €