La refonte de l'iMac prévue pour cet automne ?

Fausse piste pour la WWDC : la tant attendue refonte de l'iMac n'a pas été présentée par Apple à l'occasion de sa conférence consacrée aux développeurs. On aurait pu espérer au moins un petit avant-goût, un aperçu dans le cadre de l'annonce de la transition du Mac vers l'architecture ARM qui débutera dès la fin de cette année. Mais il faudra encore patienter. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, rapporté par MacRumors , ce serait pour très bientôt : une ultime génération d'iMac dotés de processeurs Intel serait commercialisé au troisième trimestre (entre juillet et septembre), suivie par le tout premier iMac embarquant une puce ARM conçue par Apple en fin d'année. Il est curieusement question d'une seule diagonale de 24", contre 21,5" ou 27" aujourd'hui.Ming-Chi Kuo a généralement de très bonnes sources : cela faisait notamment plus d'un an qu'il ne cessait d'annoncer la fameuse transition du Mac vers l'architecture ARM officialisée hier soir. Il ne précise en revanche pas si la dernière génération d'iMac à embarquer des puces Intel profitera du nouveau design ou si ce dernier sera réservé aux premiers modèles équipés de puces Apple, même si on ne peut s'empêcher de sentir poindre une désillusion en lisant entre les lignes.

Concept d'iMac par MacRumors

L'iMac 27" présente toujours des délais aussi élevés (plus de deux semaines) sur l'Apple Store alors que les modèles 21,5" sont disponibles immédiatement, signe que les stocks restent tendus pour les grands modèles. Est-ce en rapport avec la révision à venir ? C'est possible et même probable, mais pas certain. L'autre indice dont nous pensions disposer, le nouveau Mac numéroté A2330 déposé en Russie , s'est d'ailleurs avéré être le Mac mini ARM spécialement destiné aux développeurs. Plouf.L'attente est longue, mais elle touche assurément à sa fin. Huit ans après la précédente refonte, la transition à venir est encore floue mais les grandes évolutions qui s'annoncent, comme les écrans plus grands avec marges réduites ainsi que la mémoire flash en standard, valent le coup de reporter un achat. On ne connaît pas encore tous les détails techniques, mais ça va bouger pour l'iMac et il serait dommage de passer à côté.