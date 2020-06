watchOS 7 : l'Apple Watch va abandonner Force Touch

Après l'abandon de 3D Touch sur l'iPhone 11 Pro l'automne dernier, ce sera bientôt au tour de l'Apple Watch de faire une croix sur son capteur de pression. Dans la première version bêta de watchOS 7 , distribuée hier aux développeurs, la prise en charge de Force Touch a été retirée et Apple invite les développeurs à intégrer autrement leurs menus qui étaient jusqu'ici accessibles en appuyant plus fort que d'habitude sur un élément d'interface. Il reste possible de déclencher des actions avec un appui long, et c'est d'ailleurs comme cela que l'on peut désormais personnaliser un cadran. Au sein de watchOS 7, plusieurs éléments qui n'étaient jusque là accessibles que via Force Touch prennent maintenant la forme d'un bouton.Voilà qui préfigure sans grand doute l'abandon définitif du capteur de pression de la montre connectée d'Apple avec l'Apple Watch Series 6 qui sera annoncée à la rentrée. Comme pour l'iPhone, ce retrait devrait contribuer à la simplification de l'interface — tout le monde n'est pas à l'aise avec les options cachées — et l'abandon de Force Touch devrait aussi et surtout permettre de gagner un peu de place pour d'autres composants (par exemple, une meilleure batterie) ou pourquoi pas de contribuer à réduire l'épaisseur de la montre.