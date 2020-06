Big Sur : le son de démarrage du Mac est de retour !

Le son de démarrage du Mac avait disparu sur les ordinateurs portables d'Apple depuis la génération de 2016, qui démarrait automatiquement lorsqu'on relevait son écran et rendait cette notification superflue. Mais avec macOS 11 Big Sur , présenté par Apple cette semaine, ce célèbre son est de retour ! Rassurant ou dérangeant, ce son ayant le don de réveiller toute la maison lorsque le volume est réglé trop fort a toujours eu ses adeptes et ses détracteurs. Avec Big Sur, Apple s'est assurée de contenter tout le monde : un nouveau réglage "Émettre un son au démarrage" a fait son apparition dans les Préférences Système dans la section "Son", et il suffit de le désactiver pour retrouver un démarrage en silence.macOS 11 Big Sur est actuellement en version bêta, instable, et nous vous déconseillons fortement son installation sur une machine que vous utilisez au quotidien. La version finalisée de cette future mise à jour est attendue pour la rentrée, en septembre ou en octobre au plus tard.