iOS 14 commence à reconnaître les sons du quotidien

Une nouvelle fonctionnalité a fait son apparition au sein d'iOS 14 : la reconnaissance des sons du quotidien. Il peut s'agir des sons indiquant une urgence (alarme incendie, sirène, détecteur de fumée, Klaxon de voiture, cri ou pleurs de bébé), ou demandant quoi qu'il en soit une action rapide en cas de défaillance auditive (chat, chien, sonnette, bruit de porte sur laquelle on frappe, écoulement d'eau). L'utilisateur peut choisir pour laquelle de ces actions il recevra une notification dans Réglages > Accessibilité > Reconnaissance des sons.L'iPhone écoutera alors en permanence les sons qui l'environnent, et affichera une notification lorsqu'il le jugera utile. Une fois activée, la fonctionnalité gagne son icône dans le centre de contrôle, et un appui long sur celle-ci permet d'activer ou désactiver rapidement certaines options.Apple précise que. Il faut dire que la fonctionnalité, encore en version bêta, n'est pas encore d'une précision à toute épreuve, certains sons étant ignorés et d'autres étant reconnus à tort (dans notre exemple ci-dessous, notre sonnette d'appartement a été prise à la fois pour une sonnette et un appareil électroménager) sans possibilité d'indiquer au système qu'il se trompe afin qu'il puisse apprendre de ses erreurs. Notez qu'un appui long sur une notification permet de désactiver temporairement l'écoute du son en question : inutile de recevoir des notifications relatives à l'eau en permanence si vous vous trouvez à la piscine.Sous couvert de fonctionnalité d'accessibilité, Apple semble discrètement en train de mettre en place quelque chose de bien plus ambitieux. En avril dernier, nous découvrions une étude , à laquelle des ingénieurs d'Apple avaient participé, qui visait à reconnaître les différents sons du quotidien pour ensuite proposer des actions d'automatisation. Autrement dit, connecter des objets qui ne sont a priori pas compatibles avec les technologies de domotique. Qu'iOS 14 soit capable de détecter et identifier les différents bruits du quotidien est une prouesse en soi, mais cela pourrait vite devenir une petite révolution si le système pouvait prendre des initiatives suite à cette reconnaissance. Comme prévenir l'utilisateur qu'il s'apprête à quitter son appartement alors que le lave-linge vient de finir de tourner et que la lessive n'a pas été étendue, allumer la lumière lorsque la porte d'entrée s'ouvre... Outre l'iPhone, c'est aussi le HomePod qui pourrait gagner de l'importance dans ce rôle dans les prochaines années.