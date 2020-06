Une nouvelle version pour le firmware des AirPods Pro

Une nouvelle version du firmware des AirPods Pro a fait son apparition hier : numérotée 2D27, elle remplace la version 2D15 sortie en mai dernier . Comme à son habitude, Apple ne donne pas le moindre détail sur les améliorations apportées par ce nouveau firmware, mais le timing coïncide avec la sortie des versions bêtas des futures versions des systèmes d'Apple, notamment avec iOS 14 qui apporte la prise en charge du son spatial qui permet aux AirPods Pro de simuler l'expérience du son 5.1, 7.1 et Dolby Atmos avec seulement deux écouteurs.Il est également possible qu'Apple ait profité de l'occasion pour améliorer certains algorithmes et régler quelques bugs. Vous n'avez en tout cas rien à faire pour installer cette nouvelle version du firmware sur vos AirPods Pro : l'installation est complètement automatique lorsque les écouteurs sont rangés dans leur boîtier, sans que l'utilisateur ne puisse déclencher la mise à jour manuellement. Pour savoir quelle est la version du firmware actuellement installée sur vos AirPods, rendez-vous dans l'application Réglages, puis cliquez sur Général > Informations > AirPods Pro de [...].