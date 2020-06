Un chargeur de 20 W pour l'iPhone 12 Pro cette année ?

Mise à jour 18:04 :

Le site MySmartPrice a repéré que le chargeur A2305 a reçu une certification officielle en Norvège, avec un dépôt remontant au mois de février. Un autre modèle de 20 W (5 V, 3 A) numéroté A2247 a été déposé durant le mois de mai en Norvège ainsi qu'en Australie. La fuite de Mr·white est donc bien authentique, mais le calendrier est plutôt inattendu ; l'iPhone 12 Pro n'est pas attendu avant le mois de septembre au plus tôt...

Après le chargeur de 18 W de l'iPhone 11 Pro, c'est un chargeur de 20 W qui pourrait être fourni pour son successeur cette année. Sur Twitter, le compte @laobaiTD (Mr·white) qui a déjà prouvé sa fiabilité par le passé a publié la photo de ce chargeur plus puissant, en version finale et sous la forme d'un prototype avec une coque transparente. Le chargeur prendrait le numéro A2305 dans la nomenclature interne d'Apple. Si cela se concrétise, l'évolution ne sera bien sûr pas aussi importante que le passage de 5 W à 18 W, qui avait permis de diviser le temps de charge de l'iPhone par deux . Si ce chargeur s'accompagne d'une batterie plus volumineuse, l'utilisateur final pourrait d'ailleurs ne voir aucune différence au quotidien.Une question plus importante, à laquelle cette image ne peut malheureusement pas répondre, serait de savoir si le chargeur rapide au format USB-C restera réservé aux modèles Pro ou si l'iPhone 12 classique y aura également droit en standard. Aujourd'hui, l'iPhone 11 se contente d'un chargeur USB-A de 5 W qui commence à devenir sérieusement anachronique. Réponse cet automne ...