Apple rachète Fleetsmith pour la gestion de ses appareils en entreprise

C'est le principal intéressé qui a annoncé la nouvelle sur son site web : Fleetsmith fait désormais partie d'Apple. Fleetsmith est un outil de gestion de flotte pour les entreprises utilisant les produits d'Apple, de l'iPhone au Mac en passant par l'iPad et même l'Apple TV. Apple comptait jusqu'ici sur des sociétés tierces pour lemais le département marketing de Cupertino veut sans doute offrir une solution clé en main officielle pour ses clients professionnels.Chose rare dans le cadre d'un rachat par Apple, Fleetsmith va continuer à exister et il est toujours possible d'inscrire son entreprise ou son institution sur son site web . Apple ne veut pas brusquer les clients existants de Fleetsmith, le temps sans doute de préparer l'intégration du service sous sa propre marque.