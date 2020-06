Apple va mieux optimiser la recharge de l'Apple Watch et des AirPods

Présente sur l'iPhone depuis iOS 13 l'année dernière, la fonctionnalité d'optimisation de la durée de vie de la batterie va être étendue à l'Apple Watch et aux AirPods cette année. C'est avec watchOS 7 et iOS 14 que cette nouveauté fera son apparition cet automne. Concrètement, Apple va cesser de recharger systématiquement ces appareils à 100%, ce qui peut endommager la batterie sur le long terme, et s'adapter en fonction des usages de son utilisateur. Si vous placez par exemple votre Apple Watch sur son socle de recharge tous les soirs avant d'aller vous coucher, la montre va se recharger à son rythme normal jusqu'à atteindre 80%, puis watchOS va attendre le petit matin, en fonction de l'heure de votre réveil, pour compléter la recharge au dernier moment.Le réglage, qui est actif par défaut, a déjà été ajouté à la première version bêta de watchOS 7. Pour les AirPods, aucun réglage n'est pour le moment présent sur iOS 14 mais certains utilisateurs ont vu apparaître une notification sur leur iPhone les prévenant de ce changement ; il ne fait pas grand doute qu'une prochaine version bêta du système mobile d'Apple permettra de désactiver la fonctionnalité si besoin.