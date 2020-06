Safari 14 va permettre de s'identifier avec Touch ID et Face ID

La version bêta de Safari 14 apporte une nouveauté autant attendue des développeurs que des utilisateurs finaux : la possibilité pour les sites web de faire appel à Face ID ou Touch ID pour l'authentification en lieu et place du traditionnel mot de passe associé à une adresse e-mail. Il reste bien sûr obligatoire d'utiliser ces éléments pour l'inscription, mais le site web peut ensuite vous proposer d'utiliser l'authentification biométrique sur vos appareils étant équipés des capteurs adéquats. Cette nouveauté est issue des travaux réalisés en collaboration avec la FIDO Alliance, qu'Apple a rejoint en début d'année.Si vous êtes développeur et souhaitez mettre en place cette nouveauté pour Safari 14, vous pouvez retrouver les détails techniques sur une session de travail de la WWDC 2020 , accessible librement. Safari 14 devrait être finalisé en septembre et ne devrait pas être réservé aux derniers systèmes d'Apple. L'année dernière, Safari 13 avait ainsi été présenté comme une nouveauté de macOS 10.15 Catalina mais avait également été proposé aux utilisateurs de macOS High Sierra 10.13.6 et macOS Mojave 10.14.5.