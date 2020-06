Apple Silicon : le démarrage du Mac va changer

Sur les Macs équipés d'un processeur Intel, il est possible d'accéder à toute une variété de fonctionnalités en pressant sur différentes touches au démarrage. Commande + R permet par exemple d'accéder à l'outil de récupération de macOS, Option ou Alt de démarrer à partir du gestionnaire de démarrage, Maj de démarrer en mode sans échec... Vous pouvez retrouver toutes les combinaisons, et elles sont nombreuses, sur cette page . Sur les Macs qui seront équipés de puces ARM conçues par Apple, communément surnommées Apple Silicon, le processus de démarrage sera radicalement différent, comme l'a expliqué Apple dans une session de la WWDC 2020 (accessible librement).Sur un Mac doté d'une puce Apple, il n'y aura plus besoin de retenir les multiples combinaisons de touches. Pour accéder à l'outil de récupération de macOS et aux différentes options, il suffira d'appuyer sur le bouton d'allumage du Mac comme d'habitude... et de le garder simplement appuyé quelques secondes.Une interface très simple sera alors proposée à l'utilisateur, qui pourra choisir son volume de démarrage ou les différentes options habituelles. Le mode Target Disk, utilisé pour transférer des données entre deux Macs, est abandonné avec Apple Silicon et remplacé par le Sharing Mode qui transforme le Mac en volume réseau (SMB) accessible avec un mot de passe.Les futurs Macs auront également plus de souplesse sur le niveau de sécurité appliqué à chaque volume. La sécurité maximale sera appliquée par défaut, mais un mode de sécurité réduite permettra de démarrer sur n'importe quelle version de macOS compatible, même si elle n'est plus signée par Apple.Apple a annoncé la transition du Mac vers l'architecture ARM à l'occasion de sa conférence inaugurale de la WWDC 2020 en début de semaine. Le premier ordinateur doté d'une puce Apple Silicon sera disponible en fin d'année, et tous les Macs basculeront vers cette nouvelle architecture dans un délai maximal de deux ans.