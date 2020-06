Pas de Windows via Boot Camp sur les Macs ARM

Le Mac va basculer sur une toute nouvelle architecture dès la fin de cette année. Avec l'adoption de ses propres puces ARM , Apple s'assure tout un tas d'avantage mais va également devoir faire quelques concessions, du moins dans un premier temps. Et une de ces concessions va concerner... Windows. Lors de la conférence de présentation d'Apple, il n'aura échappé à personne qu'Apple a complètement évité le sujet de la prise en charge sur le Mac ARM du système de-chez-Bill-en-face, se contentant de mentionner la virtualisation de Linux avec une fierté qui n'a pas convaincu grand monde.Concrètement, Boot Camp va disparaître, Craig Federighi l'a officiellement confirmé à John Gruber : impossible donc d'installer Windows sur une partition séparée (la version Intel de macOS Big Sur continuera toutefois de proposer cette option). Et quoi qu'il en soit, le maintien de Boot Camp ne serait pas très utile en l'état : il existe bien une version ARM de Windows 10, mais Microsoft a confirmé à The Verge que les licences de cette version alternative continueront d'être réservées aux assembleurs et ne seront pas proposées aux particuliers ou aux entreprises.Pour ce qui est de la virtualisation, le patron de l'ingénierie logicielle d'Apple s'est montré très clair : Apple considère que ses hyperviseurs sont suffisamment puissants pour que seule la virtualisation soit prise en charge sur Mac à l'avenir. C'est là que les choses se compliquent : Rosetta ne prend pas en charge la traduction à la volée des extensions de noyau et des applications qui virtualisent des plateformes x86_64. En clair, macOS Big Sur sur Apple Silicon ne permet pas de virtualiser un système qui est initialement destiné à fonctionner sur une puce Intel via une application émulée par Rosetta.

Linux virtualisé sur macOS Big Sur, version Apple Silicon

Sera-t-il donc possible de faire tourner Windows, de quelque manière que ce soit, sur un Mac équipé d'une puce ARM conçue par Apple ? A priori oui... mais. Il faut pour cela que les logiciels tiers — comme Parallels Desktop ou VMWare — créent des versions de leurs applications directement optimisées pour l'architecture ARMv8-A, ce qui ne sera qu'une question de temps, et surtout que ces applications contournent l'hyperviseur de macOS Big Sur, ce qui devrait prendre... un peu plus de temps. Pour le moment, ni Parallels ni VMWare n'a clairement indiqué une compatibilité prochaine avec Windows sur Apple Silicon, mais ni l'un ni l'autre ne s'est non plus montré pessimiste sur le sujet. Le premier Mac doté d'une puce ARM n'est pas attendu avant la fin d'année : nous en apprendrons sans doute plus dans les prochaines semaines.