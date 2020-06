L'estimation d'autonomie de retour sur macOS Big Sur

Voilà quatre ans que macOS ne donne plus d'estimation sur l'autonomie restante d'un MacBook et se contente d'afficher le pourcentage de batterie. C'est avec la version 10.12.2 de macOS sortie en décembre 2016 qu'Apple avait supprimé cet élément, en pleine polémique sur l'autonomie du MacBook Pro de 2016. Quatre ans plus tard, cette estimation va faire son retour avec macOS 11.0 Big Sur , qui a été officiellement présenté par Apple en début de semaine.Apple n'a pas encore pris la peine de traduire cette nouveauté en français, mais nous n'en sommes qu'à la première version bêta de Big Sur et les ingénieurs de Cupertino ont donc encore tout leur temps : la version finale de la première version de macOS 11 n'est pas attendue avant septembre voire octobre.