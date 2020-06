iOS 14 et les perturbantes notifications de copier-coller

Avec iOS 14 , Apple a ajouté une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour le presse-papier : le système affiche désormais une petite notification à chaque fois qu'un contenu est collé au sein d'une application, et cela même lorsque l'action est clairement volontaire en passant par l'option "Coller" dans le menu d'un champ de texte. La notification précise de quelle application provient le contenu initialement copié.Coller du contenu peut être parfaitement délibéré... ou beaucoup moins, et cette notification d'iOS 14 a révélé d'importantes dérives de la part de nombreuses applications. TikTok, réseau social de partage de vidéos, a rapidement été pointé du doigt pour récolter en permanence le contenu du presse-papier pendant la frappe. Dans The Telegraph , l'éditeur de l'application a déclaré qu'il s'agissait d'une fonctionnalité permettant d'identifier des comportements de spam, une nouvelle version de TikTok dépourvue de cette "sécurité" ayant dores et déjà été soumise à la validation de l'App Store.TikTok est loin d'être un cas isolé et de très nombreuses applications populaires accèdent également de manière fréquente et systématique, dès leur ouverture, au contenu du presse-papier, sans que l'on ne sache ce que deviennent les informations récoltées. La courte vidéo ci-dessous, édifiante, nous montre seulement quelques exemples : AccuWeather, le Wall Street Journal, Aliexpress, Fox News, Vice News, Overstock, Google News ou encore Chrome...On aurait pu penser que cette petite nouveauté d'iOS 14 passerait relativement inaperçue, mais elle est en train de déclencher un véritable scandale alors même qu'elle n'est pas encore sortie (seule une version bêta réservée aux développeurs est disponible pour le moment). En mars dernier, des chercheurs avaient déjà établi que certaines applications pouvaient se comporter de la sorte ; il est possible qu'il s'agisse ici d'une réponse d'Apple à cette découverte. Cette petite notification devrait en tout cas faire très rapidement évoluer le comportement de nombreux éditeurs...