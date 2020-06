Encore des rumeurs d'écran 120 Hz pour l'iPhone 12 Pro

Comment Apple va-t-elle pouvoir justifier l'écart de prix entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro si tous les modèles dévoilés cette année adoptent comme prévu une dalle OLED ? Avec la technologie ProMotion, assure le Ice Universe qui n'en est pas à son coup d'essai. Les bruits de couloir vont et viennent depuis de nombreux mois et les grands noms de la rumeur comme Mark Gurman et Ming-Chi Kuo évitent étrangement le sujet malgré leurs informations très précises sur certaines caractéristiques, comme les tailles d'écran qui seraient de 5,4" et 6,1" pour l'iPhone 12 classique (contre 6,1" pour l'iPhone 11), et 6,1" et 6,7" pour les iPhone 12 Pro (contre 5,8" et 6,5" aujourd'hui).La technologie ProMotion, déjà présente sur l'iPad Pro, permet à l'écran de passer de 60 Hz à 120 Hz pour des animations plus fluides (un simple défilement de page suffit pour constater un net progrès) tout en abaissant la fréquence minimale (à 24 Hz dans le cadre de l'iPad Pro) lorsque l'affichage est fixe pour gagner en autonomie. Pour pouvoir proposer cette évolution sur l'iPhone, la technologie doit être adaptée aux écrans OLED et c'est sans surprise Samsung, qui a déjà commercialisé des smartphones grimpant à 120 Hz, qui serait chargé de mettre au point la future dalle de l'iPhone 12 Pro.

Visuel par EverythingApplePro

Selon EverythingApplePro qui affirme également que l'iPhone 12 Pro sera doté de la technologie ProMotion, Apple profiterait de l'occasion pour revoir la taille des batteries de ses smartphones haut de gamme : l'iPhone 12 Pro Max monterait ainsi à 4 400 mAh environ, contre 3 969 mAh pour l'iPhone 11 Pro Max aujourd'hui. Avec un changement de design signant le retour à des bords plats, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro devraient représenter une évolution majeure cette année et il devient intéressant d'attendre un peu avant d'investir dans un iPhone si votre smartphone actuel tient encore la route (lire :).