Aperçu du centre de contrôle de macOS 11.0 Big Sur

C'est une des nombreuses petites évolutions de macOS 11.0 Big Sur en provenance directe de l'iPhone : le centre de contrôle va faire son apparition sur le Mac, avec une icône dédiée dans la barre de menus en haut à droite de l'écran. L'apparence de ce nouveau menu ne sera pas étrangère aux utilisateurs d'iOS, Apple ayant repris exactement le même principe : les différents réglages se présentent sous la forme de modules aux bords arrondis, avec des raccourcis directement accessibles ou la possibilité de cliquer sur chaque module pour accéder à un panneau avec des réglages plus complets.Les différents sous-menus proposés par Apple reprennent tout simplement les réglages déjà disponibles avec leur icône dédiée sur les précédentes versions de macOS. L'apparence des réglages a été modifiée à la sauce iOS (il serait presque tentant d'utiliser cette interface au doigt), mais il n'y a pas réellement de surprise dans le fonctionnement de cette fonctionnalité. Seule petite incompréhension possible : l'absence de bouton de retour pour revenir à l'accueil du centre de contrôle (il suffit pour cela de cliquer sur l'icône de la barre de menus ou sur le titre du sous-menu).Dans les Préférences Système, la section "Dock et barre des menus" permet de personnaliser... les icônes complémentaires affichées dans la barre de menus. Le centre de contrôle regroupe de nombreux éléments, mais il peut être pratique de conserver quelques accès directs, comme le contrôle du volume ou du Wi-Fi si on a tendance à modifier les réglages en question à longueur de journée. Notez qu'il n'est pas possible de modifier l'agencement des modules du centre de contrôle, pour le moment tout du moins. Certains éléments, comme "À l'écoute" pour l'application Musique, ne peuvent d'ailleurs pas être désactivés. On peut ajouter certains modules, comme les raccourcis d'accessibilité, les statistiques de la batterie et la permutation d'utilisateur, mais certains éléments de la barre de menus — Time Machine et la localisation du clavier par exemple — ne sont étrangement pas présents.C'est un premier jet intéressant pour le centre de contrôle du Mac que nous pouvons découvrir avec cette toute première version bêta de macOS 11.0 Big Sur, et cette nouveauté sera sans doute l'occasion pour un certain nombre d'utilisateurs de faire un peu le ménage dans leur barre de menus. Il est possible et même probable qu'il y ait des évolutions au fil des versions bêtas pendant l'été ; la version finale de cette future mise à jour de macOS est attendue pour l'automne, en septembre ou en octobre.