tvOS 14 va donner le choix du thème des économiseurs d'écran

Apple est passée très vite sur les nouveautés de tvOS 14 pendant sa conférence inaugurale de la WWDC 2020, mais il y tout de même quelques petites choses à se mettre sous la dent comme la prise en charge de la 4K sur YouTube, de deux paires d'AirPods ou encore de nouvelles manettes de Xbox. Autre petite évolution qui avait été passée sous silence, la prochaine mise à jour logicielle de l'Apple TV permettra de choisir le thème des vues aériennes des économiseurs d'écran. Plus précisément, il sera possible de masquer les thèmes que vous ne souhaitez plus voir. Il y a quatre catégories : "Paysage" (scènes de formations naturelles et de terrains ruraux), "Terre" (vues de la Terre depuis la Station spatiale internationale), "Sous l'eau" (vues d'animaux et de plantes aquatiques) et "Paysage urbain" (villes et environnements urbains en mouvement).Le nouveau réglage en question se situe dans Réglages > Général > Économiseur d'écran > Thèmes. Actuellement en version bêta, tvOS 14 sera finalisé et mis à la disposition du grand public pour cet automne, en septembre ou en octobre.