Apple satisfaite du nouveau format de la WWDC 2020

Apple avait de nombreuses et importantes annonces à faire pour sa WWDC 2020, mais la crise sanitaire due à l'épidémie de coronavirus l'a obligée à bouleverser ses habitudes. Cette année, Apple a ainsi proposé une version entièrement dématérialisée de cet événement. Débutant dans un Steve Jobs Theater complètement vide, la conférence inaugurale nous a fait visiter plusieurs lieux du campus Apple Park dans un rythme plus soutenu que d'habitude. Pour les sessions de travail qui ont suivi — la WWDC dure toute une semaine — les développeurs ont visiblement été particulièrement enthousiasmés par ce nouveau format, permettant de décupler le nombre de participants à cet événement habituellement tellement demandé qu'Apple organise une loterie pour la distribution des tickets.Dans son podcast Waveform , le youtubeur Marques Brownlee a demandé à Craig Federighi ce qu'il avait pensé de ce nouveau format et si les développeurs pouvaient espérer qu'Apple le pérennise. Le vice-président senior de l'ingénierie logicielle d'Apple s'est déclaré impressionné par le résultat, précisant que tout cela avait été organisé dans une urgence exceptionnelle. Pour Craig Federighi, cette WWDC va entraîner quelques discussions à Cupertino.Pour Craig Federighi, le format était assurément intéressant mais il était toutefois frustrant de ne pas être en face d'une audience enthousiaste : Apple est loin d'abandonner ses traditionnelles conférences, d'autant plus importantes lors des présentations de produits physiques avec des démonstrations qui permettent aux journalistes de manipuler les nouveautés. À moins que les mesures de distanciation physiques ne forcent Apple à conserver ce format à la rentrée prochaine pour la présentation de l'iPhone 12 , il y a de grandes chances qu'Apple revienne à une présentation plus traditionnelle cette fois-ci... en attendant la WWDC 2021.